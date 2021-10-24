Son dakika haberi! Özel çocukları eğitime götüren minibüs kaza yaptı: 8'i çocuk 10 yaralı - Son Dakika

Özel çocukları eğitime götüren minibüs kaza yaptı: 8'i çocuk 10 yaralı

Rehabilitasyon merkezi idareci ve eğitimcileri yaralanan özel çocukları bırakıp basın mensuplarına saldırdılar

AKSARAY - Aksaray'da özel çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8'i özel çocuk 10 kişi yaralandı. Rehabilitasyon merkezi idareci ve eğitimcileri ise yaralı öğrencileri bırakıp görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinden Sanayi Mahallesi istikametine seyreden Muhammet Ö. idaresindeki 68 EH 858 plakalı Volkswagen marka otomobil, evlerinden topladığı özel çocukları Hürriyet Mahallesindeki rehabilitasyon merkezine götürürken, tali yoldan ana yola çıkan Talip S. yönetimindeki 68 AAJ 046 plakalı Ford marka servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki Nazile B. (17), Ahmet U. (13), Muhammet Emin Y. (8), Ali Yağız A. (7), Yusuf Kaan S. (6), Eda Eylem A. (17), Yusuf Efe Y. ve Melih Salih S. isimli özel çocuklar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası hastaneye gelen eğitimin kurumunun idarecileri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırarak, elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.