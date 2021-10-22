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Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı - Son Dakika

Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı

22.10.2021 12:06
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı

BODRUM'da, 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta, 60'tan fazla teknenin yelkenleri, Çökertme-Kissebükü rotasını kapsayan 'Metro' etabı için rüzgarla doldu.

BODRUM'da, 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta, 60'tan fazla teknenin yelkenleri, Çökertme-Kissebükü rotasını kapsayan 'Metro' etabı için rüzgarla doldu. Dün, 3'üncü etabın tamamlanmasının ardından '#HepBeraber' teması altında bir dizi etkinlik yapıldı. Piyanist Kerem Görsev, yangın alanının ortasına yerleştirilen piyano ile mini bir dinleti sundu.

Akdeniz'in en büyük deniz festivallerinden biri olan American Hospital The Bodrum Cup'ın 4'üncü etabı olan ve Çökertme-Kissebükü rotasını kapsayan Metro etabında start verildi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 60'tan fazla tekne ve yaklaşık 1.500 denizci, rotalarını tamamlamak için yelkenlerini rüzgarla doldurdu. Yarışların ardından Kerim Sabuncuoğlu 'Yaşanabilir bir dünya için su altında mesajınız var' adlı etkinlikte ziyaretçileriyle buluşacak. Bu etabından tamamlanmasının ardından, yarın yapılacak olan 'Kissebükü-Bodrum Erol Ağan' etabıyla yarışta dereceye girenler belli olacak.

YARALAR #HEPBERABER SARILDIDün gerçekleştirilen 3'üncü etap sonrasında, yaz aylarındaki orman yangınlarından en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Çökertme'ye demir atan tekneler için burada '#HepBeraber' teması altında gerçekleştirilen bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Orman yangını sırasında söndürme çalışmalarına katılan personellere ve dayanışma örneği sergileyen tüm vatandaşlara duyulan minnettarlığın sergilendiği etkinlikler kapsamında Çökertme sahilinde 'İyilik Alanı' oluşturuldu. Alanda Çökertmelilere destek olabilmek için yöre sakinlerinin kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekleri stantlar kuruldu. Çökertmeliler kendi elleriyle yaptıkları sabun ve el işlerinin yanı sıra zeytinyağı, bal ve reçel gibi ürünlerin satışını yaptı. Ayrıca, Yanındayım Derneği 5-14 yaş arasındaki çocuklara çeşitli oyunlar oynattı. Gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar, günün sonunda ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Ayrıca, Bodrum Dans Kulübü'nün Kamerun, Macaristan, Polonya gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç üyeleri, Land Art etkinliği çerçevesinde yangın alanlarından topladıkları malzemelerle küllerinden doğan bir Anka kuşu heykeli ve birçok enstalasyon oluşturdu. Yapılan heykel Bodrum'da sergilenecek.KEREM GÖRSEV'DEN MİNİ DİNLETİSaatler 17: 00'yi gösterdiğinde, Çökertme sahiline beyaz bir piyano getirilerek yangın alanından toplanan ağaçlarla yapılan doğal platforma yerleştirildi. Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev'in verdiği piyano dinletisi ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı.


Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı
Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı

Kerem Görsev, Yangın, Bodrum, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı - Son Dakika
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