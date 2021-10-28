Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak - Son Dakika

ANTALYA'da orman işçilerinin yaralı halde bulduğu ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda 10 günlük tedavisi tamamlanan baykuş, yakında doğaya bırakılacak.

Orman işçilerinin yol kenarında yarı baygın halde bularak Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na getirdiği baykuşun tedavisi tamamlandı. Hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygün Arsun, çarpma sonrası travma yaşadığı tespit edilen baykuşun sağ gözünde meydana gelen yaralanmadan dolayı görme ve uçma zorluğu çektiğini tespit ettiklerini söyledi. 10 gün süren tedavinin ardından baykuşun sağlığına kavuştuğunu ifade eden Arsun, 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen baykuşun, kendi becerileriyle avlanıp beslenebileceği yetilerini geri kazandığını belirtti.

'GECE DOĞAYA SALACAĞIZ'

Geceli gündüzlü beslenme ve takip programı yapılıp yaralarının iyileştirildiğini aktaran Aygün Arsun, "Bu tür kuşlar gece avcılarıdır. Geceleri görebilmek onların avlanmaları için çok önemli. Çarpma sonrası gözünde de yaralanma vardı, iyileşti. Son kontrollerini yapıyoruz. Kanatları ve pençelerini iyi kullanabiliyor. Artık uçup tekrar doğada yaşamaya başlayabilir. En yakın zamanda gece doğaya salacağız. Gece salmamızın nedeni de gündüzleri dinlenip, geceleri aktif olmaları" diye konuştu.