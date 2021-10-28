YARALI HALDE BULUNAN LEYLEK BU KIŞI İZMİR'DE GEÇİRECEK - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğinin üzerindeki yuvasında yaralı olarak bulunan leyleğe hayvanseverler sahip çıktı. Tedavisi tamamlanan ancak uzun süre uçamayacağı anlaşılan leylek, dinlendirilmek üzere İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Bu kışı çiftlikte geçireceği belirtilen leylek, yazın Nazilli'deki yuvasına bırakılacak.

Nazilli Hayvan Severler Topluluğu'na Ağustos ayında Sümer Rekreasyon Alanı'nda elektrik direğinin üzerindeki yuvasında yaralı bir leylek olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine yaralı olarak bulunan leylek, veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı leyleğe ilk müdahaleyi veteriner hekimler Mehmet Gün ve Özhan Angın yaptı. 2 ay boyunca tedavisi süren leylek İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Leyleğin bu kışı İzmir'de geçireceğini belirten veteriner hekim Mehmet Gün, "Nazilli Hayvan Severler Topluluğu (Naz Patiler) aracılığıyla kurumumuza getirilen leyleğin muayenesinde omuz bölgesinde darbeye bağlı açılma olduğunu belirledik. Bu şekilde uçması mümkün olmayacağı için tedavi altına aldık. Yaralı leyleğin tedavisini tamamladık ancak leyleğin bu hali ile uzun süre uçması mümkün değil. Onun için leyleğimizi İzmir'e Kemalpaşa'da bulunan çiftliğe gönderdik. Bu kışı İzmir'de geçirecek olan leylek, yaz geldiğinde tekrar Nazilli'ye getirilip yuvasına bırakılacak" dedi.