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YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU

28.10.2021 15:12

MERSİN'de kutu içerisinde Erdemli Belediyesi önüne bırakılan yaralı kedi, 3 aylık mücadelenin ardından hayata tutundu.

MERSİN'de kutu içerisinde Erdemli Belediyesi önüne bırakılan yaralı kedi, 3 aylık mücadelenin ardından hayata tutundu.

Erdemli Belediyesi binasının önüne 3 ay önce kutu içerisinde patisi ve kulağı kopan yavru kedi bırakıldı. Yaralı kedi, belediye ekiplerinin özverili çalışmasıyla hayata tutundu.

Canlının olduğu her yerde bulunmanın, onlara umut olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek, yavru kedinin hayata tutunması için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatıyla ekiplerin seferber olduğunu dile getirdi. Altunçiçek, Amazon, minik bir kedinin hikayesi. Muhtemelen bir araç çarptı, belediyemizin giriş kapısındaki danışmaya vatandaşlar tarafından bırakılan kedimizi, danışmadaki görevlilerimiz görür görmez, refleks halinde acilen veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim de gerekli cerrahi ve tıbbi müdahaleleri yaptıktan sonra minik yavru sağlığına kavuştu ve akabinde gönüllü bir vatandaşımız bu kediyi sahiplendi. Kedi, şu anda yaşadığı evde mutlu bir şekilde devam ediyor diye konuştu.

Erdemli Belediyesi ile birlikte bir canlının hayata tutunmasına vesile oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Nuri Cırık ise Kedimiz Amazon'u, Erdemli Belediye personellerimiz acil olarak getirdiler. Kedimizin sol ayağı omzundan kopmuştu. Sol kulak kopmuş, sağ patisinde de omuz kemiğinde bir tane kırık, dirseğinde kırık ve çıkık, bol miktarda deri kaybı vardı. Çok kötü haldeydi, ilk başta uyutmayı da düşündük fakat hayati organlarında bir şey olmadığı için tedavisine karar verdik. Gayet mutlu, sonunda da sahiplendirdik. Çok mutlu olduk, Erdemli Belediyemize hayvansever duygularından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de onların her zaman yanındayız. Bu minik arkadaşımız bize geldiğinde çok yaralıydı, biz çok üzüldük haline. Daha sonra baktık sevdiğimizde bize tepki gösteriyor. Yemek verdik yemek istedi, savaştı ve Amazon bu savaşı kazandı. Artık yeni evinde, yeni sahibiyle mutlu yaşayacağına inanıyorum dedi.

YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU
YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU
YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU
YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Veteriner, Amazon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI KEDİ, ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN DUYARLILIĞIYLA HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


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