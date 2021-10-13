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Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2) - Son Dakika

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2)

13.10.2021 15:03
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2)

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ: UMUT OLUR UMARIMKadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi.

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ:  UMUT OLUR UMARIM

Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Şeker , Kadir şeker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2) - Son Dakika
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