Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi. Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen cezayı yüksek buldu ve 1. Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi. 'Kasten öldürme' suçundan daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Şeker, suçun tahrik altında işlenmesi ve iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. (Engin Yağcı/İHA)

Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika

CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor

Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu

Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu

Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip böyle yumrukladılar

Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi