YARIM ASIRDIR 15 METREKARE DÜKKANINDA SAAT TAMİRİ YAPIYOR - Son Dakika

GAZİANTEPLİ Hayri Çalışkan(73), 50 yıldır 15 metrekare dükkanında saat tamiri yapıyor. Eniştesinin yanında çırak olarak çalışmaya başladıktan sonra 50 yıl önce Bey Mahallesinde dükkan açan Çalışkan, bozulan saatlere yeniden hayat veriyor. Yarım asırdır aynı dükkanda çalışan Çalışkan, dijital saat ve akıllı telefonlara inat sağlığı el verdikçe saat tamiri yapmaya devam edeceğini söyledi.

Hayri Çalışkan, 59 yıl önce eniştesinin yanında saat tamirciliğine çırak olarak başladı. Çalışkan, mesleği öğrendikten sonra50 yıl önce Bey Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı. 50 yıldır aynı iş yerinde mesleğine devam eden Hayri Çalışkan, teknolojinin gelişmesine rağmen eski zamanların revaçta olan mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte eski cazibesini yitiren saat tamirciliğine 15 metrekarelik dükkanında devam eden Çalışkan, her sabah aynı özveri ile iş yerini açarak müşterilerini bekliyor. İşini çok sevdiğini ve yıllardır tutku ile devam ettirdiğini belirten Hayri Çalışkan, müşteri gelmese dahi iş yerini açıp saatlerle uğraştığını belirterek, "Mesleğe 14 yaşında başladım ve halen devam ediyorum. 59 yıldır hiç ara vermeden mesleğimi sürdürüyorum. Antika saatler geliyor onların bakım ve onarımlarını yapıyorum. Eskiden mesleğimiz çok kıymetliydi. Saat kullanımı çok yaygındı ve insanlar aksesuar olarak kullandığı için çok değer veriyordu. Sürekli bakım ve tamir için bizlere getiriyorlardı" dedi.

Yeni teknoloji ve akıllı telefonlar ile birlikte saat kullanımının azaldığını, bu nedenle işlerinin bitme noktasına geldiğini aktaran Çalışkan, "Şu anda çok az sayıda saat tamircisi var. Eskiden bu şehirde 160 civarında mekanik saat ustası vardı, şimdilerde ise bu sayı oldukça azaldı. Artık insanlar saat ihtiyacını da telefonlarından hallediyor" diye konuştu.

Kendisine tamir edilmesi için bırakılan saatlerin genellikle manevi değeri yüksek olduğunu anlatan Hayri Çalışkan, insanların babalarından ya da dedelerinden yadigar kalan saatleri onarım için getirdiğini sözlerine ekledi.