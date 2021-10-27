Yasa dışı avlanan avcılara ceza yağdı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yasa dışı avlanan avcılar jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yakalandı. Yakalanan iki şahsın toplamda 7 bin 102 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında iki şahsın yasa dışı avcılık yaptıkları tespit edildi. Şahıslara av kabahat tutanağı düzenlenerek, yasa dışı avcılıkta kullanılan 1 adet yan otomatik yivsiz av tüfeğine, 3 adet fişeğe, 1 adet el projektörüne ve avlanmış 2 adet yabani tavşana el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından el konulan eşyalar ve av kabahat tutanağı Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince av kabahat tutanağına istinaden, haklarında idari yaptırım kararlan alınarak 5 bin 102 TL idari para cezası uygulandı. 2 şahsa yasa dışı olarak 2 adet yabani tavşanın avlanması ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle 2 bin TL (2 adet yabani tavşan için) av hayvanı tazminatı uygulandı.

Ayrıca Bozüyük Kaymakamlığınca mülkiyeti kamuya geçirme kararı ile yasa dışı avda kullanılan 1 adet yan otomatik yivsiz av tüfeğinin, 1 adet el projektörünün ve avlanmış 2 adet yabani tavşanın mülkiyeti kamuya geçti. - BİLECİK