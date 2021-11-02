Yasadışı avcılığa 293 bin lira ceza - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 624 avcı denetlendi. Denetimlerde 56 avcıya işlem yapılırken, yasadışı avcılık yapanlara 293 bin 100 TL idari ve tazminat para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama ekipleri, yasadışı avcılığa geçit vermiyor. 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da Ekim ayında 624 avcı denetlendi. Denetimlerde 56 avcıya işlem yapılırken, yasadışı avcılıkta kullanılan 8 teyp ve 3 tüfek ele geçirildi.

Yasadışı avlanan 182 ötücü kuş doğaya salınırken, yasadışı avcılık yapanlara 111 bin 350 TL idari para cezası, 181 bin 750 TL tazminat para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ