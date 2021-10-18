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Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor - Son Dakika

Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor

18.10.2021 20:43
Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor

Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti.

Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor

Pandemi ve orman yangınları nedeniyle kapalı bulunan 1 Eylül itibariyle kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı'nı kısa sürede 15 bin kişi ziyaret etti

Ziyaret edenlerin hayran kaldığı şelaleden akan berrak sudaki balıkların çıplak gözle izlenebilmesi ise ayrı bir keyif veriyor

Son zamanlarda özellikle Rus turistlerle, gurbetçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği tabiat anıtı şelale kuraklıktan etkilenmeden aynı coşku ile akmayı sürdürüyor

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bulunan doğa harikası Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı'na pandemi ve orman yangınları nedeniyle kısıtlanan ziyaretlerin kaldırılmasıyla 1,5 ayda 15 bin kişi ziyaret etti. Son zamanlarda Rus turistlerin yoğun olarak geldiği şelalenin kuraklıktan etkilenmeden eskisi gibi akmaya devam etmesiyle oluşturduğu güzelliği ise drone ile görüntülendi.

Türkiye'de koruma altında bulunan tabiat alanları içerisinde yer alan Mut ilçesi sınırlarındaki Yerköprü Şelalesi uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Pandemi nedeniyle kapıları uzun süre kapanan daha sonra ise Antalya, Muğla ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarının ardından 1 Eylül'e kadar tüm ormanlık alanların yasaklanması ile sessizliğe bürünen Yerköprü Şelalesi, yerli ziyaretçilerinin ardından gurbetçileri, son zamanlarda ise Rus turistleri ağırlıyor. 45 günde yaklaşık 15 bin ziyaretçinin geldiği turkuaz gölüyle, kuraklıktan etkilenmeyen yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelalesi ve tabiat parkı hem huzur veriyor hem de temiz havasıyla bol oksijen almayı sağlıyor. Son 1 yıldır Mut Belediyesi tarafından işletilen tabiat anıtının önümüzdeki yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefiyle de çalışmalar yapılıyor.

"Hedefimiz 100 bin kişiyi ağırlamak"

Tabiat harikası şelaleye ziyaretlerin önce pandemiden ardından yangınlardan dolayı kapandığını anımsatan Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur," 1 Eylül itibariyle tamamen açıldı. Şuanda biz Yerköprü şelalesine ziyaretçi kabul ediyoruz. 1 Eylül'den itibaren bugüne kadar 15 bin kişi ziyarette bulundu. Bizim hedefimiz 100 bin kişiyi burada ağırlamak. Son zamanlarda ziyaretçilerimiz genellikle Rusya'dan gelen turistler ile gurbetçiler. Doğa harikasını mutlaka ziyaret ediyorlar. Ben herkesi bu tabiat anıtını görmeye davet ediyorum" dedi.

1 kilometrelik yürüyüş yolu, merdivenleri, fotoğraf çektirmek isteyenler için seyir teraslarının olduğuna değinen Salğur," Bizim Yerköprü tabiat anıtımız gerçekten tabiat harikası bir yer. Ziyaretçilerimiz gelsinler suyun sesinde huzur bulsunlar. Bizim bölgede akan suda balık avı yasak. Balık avı yasak olduğu için orada ter temiz berrak suda balıkları canlı olarak izleyebilirsiniz. Biz ne kadar söylesek te insanlar ancak gelince farkına varacaklar. Doğa harikası mükemmel bir yeri bütün insanlığın görmesini istiyor, tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ruslar hayran kaldı

Doğa harikası şelaleyi gezen Rus turistlerden Alex Smirnov, "Rusyadan geliyorum Türkiye'de vakit geçirmek gerçekten çok güzeldi. Herkes Türkiye'yi ziyaret etmeli. Buradaki şelale çok güzel aşağıya inmek için merdivenler var. Şelalesi çok güzel, muhteşem bir doğası var, herkesin buraya gelmesini öneririm" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Varonej kentinden gelen Yula Novikov da üçüncü kez Türkiye'ye de olduğunu ancak Yerköprü Şelalesi'ni ilk defa gördüklerini ve çok güzel bulduğunu kaydetti.

Almanya'dan Türkiye'ye gelip memleketleri Adana ile Aksaray'da vakit geçiren Ayhan ve Özgür Bezgen çifti'de ismini duyduklarını şelaleyi görmek için Mersin'in Mut ilçesine gelen gurbetçilerden. Bebekleri ile tabiat anıtını gezip fotoğraf çektiren Bezgen çiftinin 'Çok güzel, çok beğendik doğanın tam ortasında' dedikleri şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor
Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor
Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor
Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor

Türkiye, Eylül, Rus, Mut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak kaldırıldı, 1 buçuk ayda 15 bin kişi ziyaret etti... Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor - Son Dakika
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