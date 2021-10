YAŞAMINI OTİZMLİ OĞLUNA ADADI - Son Dakika

AKSARAY'da yaşayan Filiz Kavun, otizmli oğlu Talha'ya teşhis konulmasının ardından 9 yıl boyunca bir an olsun yanından ayrılmadı. Okula, yüzmeye ve at binme eğitimlerine birlikte giden Filiz Kavun, " Önceden toplum içine girmiyordu. Masanın altından hiç çıkmıyordu. Sürekli çamaşır makinesini izliyordu. Alışverişe bile götüremiyordum, öfke nöbetleri geçiriyordu. Etkinlikler sayesinde şimdi sakinleşti. Girdiği her topluma uyum sağlamaya başladı. Onunla daha fazla ilgilenmek adına diğer işlerimi erteliyorum. Talha bu sayede birçok şeyi başardı. Oğlum başardıkça ben daha çok mutlu oluyorum.? dedi.

Aksaray'da yaşayan 3 çocuk annesi Filiz Kavun, ortanca oğlu Talha'ya 2 yaşındayken otizm teşhisi konulmasıyla hayatı değişti. Anne Filiz Kavun, Talha'nın evdeki masanın altından çıkmadığını, sürekli çamaşır makinesini izlediğini, oğlunun bu durumu atlatabilmesi için hiç yanından ayrılmadığını söyledi. Anne Kavun şöyle dedi: 'Ortanca oğlum Talha otizmli. Küçüğü ise 3 yaşında, büyüğü de 12 yaşında. Talha'nın gün boyu yanındayım ve okula da beraber gidip geliyoruz. Önceden kalabalıklardan uzak duruyordu. Evdeki masanın altından hiç çıkmıyordu. Sürekli çamaşır makinesini izliyordu. Alışverişe bile götüremiyordum. Öfke nöbetleri geçiriyordu. Etkinlikler sayesinde şimdi sakinleşti. Girdiği her topluma uyum sağlamaya başladı. İlk başta etkinliklerde yarım saat durmam gerekirken 15 dakika kalabiliyordum. Şu an da gittiğimiz yerlerde ortama uyum sağlayabildiği için daha uzun kalabiliyoruz. Etkinlik bizlere çok iyi geliyor. 2 yaşından bu yana eğitim alıyoruz ve çok şükür şu an da iyi yerlere geldik. Okumaya, yazmaya, konuşmaya ve kendi başına bağımsız hareket etmeye başladı. Bunun yanında yüzme, ata binme gibi spor dallarına götürüyorum. Resim yapma yeteneği var. Beraber resim kurslarına gidiyoruz. Talha benim için çok özel. Onunla daha fazla ilgilenmek adına diğer işlerimi erteliyorum. Talha bu sayede birçok şeyi başardı. Oğlum başardıkça ben daha çok mutlu oluyorum. O benden destek alıyor ve bende ondan destek alıyorum.' dedi.