YASED'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "YASED üyeleri olarak, Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyüdüğümüz 98 yıla ve fazlasına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sargın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını minnetle andığını belirtti.

Cumhuriyetle birlikte gelen demokrasi ve özgürlüğün, Türkiye'nin uluslararası arenada gücünün ve rekabetçiliğinin en temel dayanağı olduğunu aktaran Sargın, "YASED üyeleri olarak, Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyüdüğümüz 98 yıla ve fazlasına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.