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Yaşlı kadın mutfakta yemeği unutunca, evde yangın çıktı - Son Dakika

Yaşlı kadın mutfakta yemeği unutunca, evde yangın çıktı

14.10.2021 16:07
Yaşlı kadın mutfakta yemeği unutunca, evde yangın çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Alzheimer hastası 88 yaşındaki yaşlı kadın, evinin mutfağında yemek pişirdiği esnada ateşte tencereyi yangın çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Alzheimer hastası 88 yaşındaki yaşlı kadın, evinin mutfağında yemek pişirdiği esnada ateşte tencereyi yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği mutfak itfaiye ekiplerince söndürülürken korku ile kendini dışarı atan yaşlı kadını yakınları sakinleştirdi.

Olay, Sancaklar Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alzheimer hastanesi 88 yaşındaki yaşlı kadın, karnı acıkınca mutfakta yemek yapmak istedi. Tencereyi ateşe koyan yaşlı kadın, daha sonra evin diğer bölümüne giderek tencereyi ateşte unuttu. Evin içinden dumanların yükseldiğini gören kadın kızını arayarak, mutfağın yandığını söyledi. Kızı ise durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek annesinin yanına gitti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alarak söndürüldü. Kızı ve komşuları tarafından sakinleştirilen yaşlı kadın, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Evde maddi hasara sebep olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Alzheimer, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın mutfakta yemeği unutunca, evde yangın çıktı - Son Dakika


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