Üye Girişi
"Yatalaktım, Büyükşehir'le yürümeye başladım'' - Son Dakika

"Yatalaktım, Büyükşehir'le yürümeye başladım''

25.10.2021 10:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Geniş Ailem" projesiyle vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla korona virüs salgını sürecinde hizmet aralığını genişletilen "Geniş Ailem" projesi Kartepeli Lütfü amcanın da yardımına koştu. ''Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yaşadığımı hissetmeye başladım'' diyen Lütfü amca, ''78 yaşındayım, yürümekte zorluk çekiyorum ama pırıl pırıl evde oturuyorum. 2 öğün sıcak yemek yiyorum. Hepsi Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri sayesinde oldu.

BEYİN KANAMASINDAN SONRA FELÇ KALDI

Kartepe ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Lütfü Makak, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdi. Uzun süren bir tedavi süreci geçiren Lütfü amca felç kalmıştı. Yatağa bağlı kalan ve fizik tedavi gören Lütfü amcanın da yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. "Geniş Ailem" projesine dahil edilen Lütfü amca, evinden alınarak düzenli olarak tedaviye götürüldü. Tedavisinden sonra tekrar evine bırakılan Lütfü amcaya karyola yardımında da bulunuldu.

"PİYANGO ÇIKTI BANA"

Geniş Ailem projesinin önemine dikkat çeken Lütfü amca, "78 Yaşındayım. Bir şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yolum kesişti. Yatıyordum, kapıyı açık bırakmıştım. Kapıdan birisi ismimle seslendi. Lütfü amca, Lütfü amca. Gel oğlum dedim, kapı açık. Şaşırdım!.. Bu piyangoydu, çıktı benim için. Halimi hatırımı sordular. O anda istediklerimi yerine getirdiler. Ve giderken dediler ki; 'İşte bizim numaramız bu. Ne zaman istiyorsanız bizi arayın. Biz senin yanında olacağız.' Bugüne kadar da bu sözlerini tuttular. Ne zaman aradıysam cevap verdiler, hizmetime koştular" ifadesini kullandı.

LÜTFÜ AMCA BÜYÜKŞEHİR'LE YATALAK OLMAKTAN KURTULDU

''Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yaşadığımı hissetmeye başladım'' diyen Lütfü amca, ''78 yaşındayım, yürümekte zorluk çekiyorum ama pırıl pırıl evde oturuyorum. 2 öğün sıcak yemek yiyorum. Hepsi Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri sayesinde oldu. Karyola Büyükşehir tarafından bana hediye edildi. Fizik tedavi için bana randevumu alıyorlar. Sabah götürüp, hastaneden getiriyorlar. Beni o yatalak halimden bastonumla yürüyecek duruma getirdiler. İnsanoğluna teşekkür etmemek değil de daha nedir bu. Allah vesile olan herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.

GENİŞ AİLEM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Geniş Ailem projesi, 153 Çağrı Merkezini arayan 60 yaş üstü veya engelli olan tüm bireylerin genel ve özel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet veriyor. Kocaeli'de ikamet eden ve dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayanlara yönelik verilen hizmette, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlarımıza; sağlık, sosyal ve resmi işlemlere destek konusunda refakat hizmeti de veriliyor. Gelen talepler arasında alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek, işitme engelliler için işaret dili desteği gibi hizmetler yer alıyor.

HASTA KARYOLASI HİZMETİ

Yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken, solunum sıkıntısı çeken veya akciğer hastalığı bulunup nefes darlığı pozisyonunda yatması gereken, Kocaeli'nde ikamet eden vatandaşlara hizmet sunuluyor.Vatandaşların Elektrikli Hasta Karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi bir şekilde çözülmektedir. (Kırık, Tamir) Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesi gerekiyor.

İŞİTME ENGELLİLERE DE HİZMET VERİLİYOR

"Geniş Ailem" bünyesinde ayrıca işitme engelli vatandaşların da taleplerine kayıtsız kalınmıyor. İşaret dili tercümanı sayesinde Whatsapp üzerinden 0 549 781 39 25 telefon numarası ile görüntülü görüşme yapılarak işitme engelli vatandaşların da talepleri alınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Engelli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yatalaktım, Büyükşehir'le yürümeye başladım'' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada 10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10:50 Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu 10:45 Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı 10:41 Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım 10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım Evi alev alev yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı 10:13 Evi alev alev yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
11:04 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada
10:57 Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık
10:56 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
10:43 Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı         
11:16
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık         
10:58
Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
10:52
Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı         
10:50
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti         
09:54
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 11:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: "Yatalaktım, Büyükşehir'le yürümeye başladım'' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement