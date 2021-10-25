"Yatalaktım, Büyükşehir'le yürümeye başladım'' - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla korona virüs salgını sürecinde hizmet aralığını genişletilen "Geniş Ailem" projesi Kartepeli Lütfü amcanın da yardımına koştu. ''Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yaşadığımı hissetmeye başladım'' diyen Lütfü amca, ''78 yaşındayım, yürümekte zorluk çekiyorum ama pırıl pırıl evde oturuyorum. 2 öğün sıcak yemek yiyorum. Hepsi Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri sayesinde oldu.

BEYİN KANAMASINDAN SONRA FELÇ KALDI

Kartepe ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Lütfü Makak, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdi. Uzun süren bir tedavi süreci geçiren Lütfü amca felç kalmıştı. Yatağa bağlı kalan ve fizik tedavi gören Lütfü amcanın da yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. "Geniş Ailem" projesine dahil edilen Lütfü amca, evinden alınarak düzenli olarak tedaviye götürüldü. Tedavisinden sonra tekrar evine bırakılan Lütfü amcaya karyola yardımında da bulunuldu.

"PİYANGO ÇIKTI BANA"

Geniş Ailem projesinin önemine dikkat çeken Lütfü amca, "78 Yaşındayım. Bir şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yolum kesişti. Yatıyordum, kapıyı açık bırakmıştım. Kapıdan birisi ismimle seslendi. Lütfü amca, Lütfü amca. Gel oğlum dedim, kapı açık. Şaşırdım!.. Bu piyangoydu, çıktı benim için. Halimi hatırımı sordular. O anda istediklerimi yerine getirdiler. Ve giderken dediler ki; 'İşte bizim numaramız bu. Ne zaman istiyorsanız bizi arayın. Biz senin yanında olacağız.' Bugüne kadar da bu sözlerini tuttular. Ne zaman aradıysam cevap verdiler, hizmetime koştular" ifadesini kullandı.

LÜTFÜ AMCA BÜYÜKŞEHİR'LE YATALAK OLMAKTAN KURTULDU

''Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle yaşadığımı hissetmeye başladım'' diyen Lütfü amca, ''78 yaşındayım, yürümekte zorluk çekiyorum ama pırıl pırıl evde oturuyorum. 2 öğün sıcak yemek yiyorum. Hepsi Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri sayesinde oldu. Karyola Büyükşehir tarafından bana hediye edildi. Fizik tedavi için bana randevumu alıyorlar. Sabah götürüp, hastaneden getiriyorlar. Beni o yatalak halimden bastonumla yürüyecek duruma getirdiler. İnsanoğluna teşekkür etmemek değil de daha nedir bu. Allah vesile olan herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.

GENİŞ AİLEM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Geniş Ailem projesi, 153 Çağrı Merkezini arayan 60 yaş üstü veya engelli olan tüm bireylerin genel ve özel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet veriyor. Kocaeli'de ikamet eden ve dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayanlara yönelik verilen hizmette, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlarımıza; sağlık, sosyal ve resmi işlemlere destek konusunda refakat hizmeti de veriliyor. Gelen talepler arasında alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek, işitme engelliler için işaret dili desteği gibi hizmetler yer alıyor.

HASTA KARYOLASI HİZMETİ

Yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken, solunum sıkıntısı çeken veya akciğer hastalığı bulunup nefes darlığı pozisyonunda yatması gereken, Kocaeli'nde ikamet eden vatandaşlara hizmet sunuluyor.Vatandaşların Elektrikli Hasta Karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi bir şekilde çözülmektedir. (Kırık, Tamir) Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesi gerekiyor.

İŞİTME ENGELLİLERE DE HİZMET VERİLİYOR

"Geniş Ailem" bünyesinde ayrıca işitme engelli vatandaşların da taleplerine kayıtsız kalınmıyor. İşaret dili tercümanı sayesinde Whatsapp üzerinden 0 549 781 39 25 telefon numarası ile görüntülü görüşme yapılarak işitme engelli vatandaşların da talepleri alınıyor.