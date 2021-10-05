Üye Girişi
Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi - Son Dakika

Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi

05.10.2021 12:02
Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta, yat limanında birlikte görüntülendi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta, yat limanında birlikte görüntülendi. Kısa bir süre yan yana yüzen fok ve caretta, çevredekilerin verdiği balıkları yiyip gözden kayboldu.

Kaş Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki bu iki tür, önce birbirlerine kısa süre yaklaştı. Ardından fok ve caretta, birlikte teknelerin altına doğru yüzdü. Çevredekilerin verdiği balıkları yiyen Akdeniz foku bir süre sonra gözden kayboldu. Caretta caretta ise geri dönerek balığı yedi ve bir tur attıktan sonra derin sulara doğru ilerledi. O anları sabah görevde olan Kaş Belediyesi zabıtası Volkan Yağmur görüntüledi.


Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi
Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi
Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir zamanlar Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü çöle döndü 11:51 Bir zamanlar Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü çöle döndü Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı 11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 10:28 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri
11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:30 KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü         
12:03
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi         
11:48
Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?         
11:42
Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
11:21
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 12:07:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement