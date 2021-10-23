Üye Girişi
YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika

YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ

23.10.2021 14:06
YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, otomobili ile yavru köpeği ezdi, arkasına bakmadan yoluna devam etti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, otomobili ile yavru köpeği ezdi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, sürücü aranıyor. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobili ile yolda gezen yavru köpeği ezdi, duraklamadan yoluna devam etti. . Otomobilin ezdiği yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı. Yaralı köpeğin imdadına vatandaşlar koşarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yavru köpeği otomobilin ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ
YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ
YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ
YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ

Fatsa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor 13:53 Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı 13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar 13:20 Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı

Son Dakika Haberleri
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:05 İstanbul'da 'kokarca böceği' çilesi başladı! Kokuları her yere yayıldı
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
Ülkede tartışma yaratan olay! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi Ülkede tartışma yaratan olay! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:06
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı         
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi         
13:44
Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı         
13:06
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: YAVRU KÖPEĞİ EZİP, YOLUNA DEVAM ETTİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement