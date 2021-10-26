Yavru köpekleri poşetleyip bagaja koymuşlar - Son Dakika

Malatya'da bir şantiyede yavru köpekleri canlı canlı poşete koyup bagaja koyan kişilere "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan ceza kesildi. Olayı görüntüleyen hayvansever ise kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da şehir mezarlığına yakın bir bölgede bulunan bir şantiyede 3 köpeğin siyah poşete konularak aracın bagajına kapatıldığını fark eden Kübra Koca, hemen cep telefonu ile kayda girerek şahısların yanına gitti. Aracın bagajını açarak poşetlerin içerisine konulan yavru köpekleri çıkaran hayvansever vatandaş, işçilere tepki gösterdi.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, köpekleri poşetleyerek bagaja koyan işçilerin hayvanların hasta olduğunu öne sürerek, başka yere götürdüklerini söylese de öfkeli vatandaş işçilere sert tepki gösterdi. İşçinin 'hasta bunlar' demesine öfkelenen Kübra Koca, 'Hasta diye bunları boğacak mısınız, öldürecek misiniz?' diyerek tepki gösterdi.

Sonrasında işçiler tarafından darp edildiğini öne süren hayvansever Kübra Koca, emniyette şikayette bulunurken, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri şantiye çevresinde yaptığı araştırmada 3 köpekten 2'sine ulaştı, 1 tanesine ise rastlayamadı.

Polis ekipleri köpekleri poşetleyerek bagaja koyan şahsa 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' maddesinden idari para cezası uyguladı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kübra Koca'nın şikayeti üzerine olay, yargıya taşındı. - MALATYA