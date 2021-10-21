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Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: "Değerli öküz aracını düzgün yere park et" - Son Dakika

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: "Değerli öküz aracını düzgün yere park et"

21.10.2021 00:16

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: "Değerli öküz aracını düzgün yere park et" Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'park yapılmaz' tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: "Değerli öküz aracını düzgün yere park et"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'park yapılmaz' tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'de duyarsız sürücülerin yaptığı hatalı parklar tepkilere neden olurken son olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya yolu üzerine park eden araca bir vatandaştan afişli tepki geldi. Hatalı park eden aracın camına A4 kağıdı ile "Değerli öküz aracını düzgün yere park et" yazısı yazılarak şoför kapısının camına asıldı. Tepki yazısını kimin astığı merak konusu oldu.

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: Değerli öküz aracını düzgün yere park et

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: 'Değerli öküz aracını düzgün yere park et' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi: "Değerli öküz aracını düzgün yere park et" - Son Dakika
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