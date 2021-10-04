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Yayalara denetim sıklaştırıldı - Son Dakika

Yayalara denetim sıklaştırıldı

04.10.2021 17:15
Yayalara denetim sıklaştırıldı, System.String[]

Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara yönelik denetim yapıldı.

Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara yönelik denetim yapıldı.

Balıkesir'de yaya geçitlerinde yayaların kırmızı ışık ihlallerine yönelik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan denetimlerde polis ekipleri vatandaşları yaya geçitlerinde bulunan ışıklara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde herhangi bir yayaya ceza kesilmezken yaya geçidinde yayalara yol vermeyen 12 araca 7 bin 824 lira cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Yayalara denetim sıklaştırıldı
Yayalara denetim sıklaştırıldı
Yayalara denetim sıklaştırıldı
Yayalara denetim sıklaştırıldı
Yayalara denetim sıklaştırıldı
Yayalara denetim sıklaştırıldı

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayalara denetim sıklaştırıldı - Son Dakika


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