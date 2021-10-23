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Yaylabayır kamp karavan ve Off-road festivali başladı - Son Dakika

Yaylabayır kamp karavan ve Off-road festivali başladı

23.10.2021 10:06

Yaylabayır kamp karavan ve Off-road festivali başladı Eşsiz doğasıyla adrenalin ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır'daki festival başladı.

Yaylabayır kamp karavan ve Off-road festivali başladı

BALIKESİR - Eşsiz doğasıyla adrenalin ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır'daki festival başladı.

Balıkesir'de 22-23 ve 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sındırgı Kamp, Karavan ve Offroad Festivalinde yöre halkının doğal ürünlerini sergilediği stantların yanında, kamp, karavan ve off-road ekipman satıcılarının da stantları yer aldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kampçılar ve off-road tutkunları kamp alanına yerleşti. İlk iki gün kamp kuracaklar için doğa sporu, konserler gibi birçok farklı faaliyet planlanırken, 23 Ekim Pazar günü de off-road tutkunları hazırlanan özel parkurda hünerlerini sergileyerek birincilik için yarışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Triton Anadolu, Yaylabayır Muhtarlığı, Balıkesir ve Sındırgı off-road kulüpleri işbirliği ile gerçekleştirilen Sındırgı Kamp, Karavan ve off-road Festivali, katılımcıları ve yöre halkını ilk günden sevindirdi. Birçok markanın da stant açacağı festivalde, kampa katılanlar sürpriz hediyelerin sahibi de olacak. Yaylabayır Mahalle Muhtarı Mustafa Erasla, "Bu festivali yaklaşık 20 günden beri saha da bizzat belediye personeli bütün daire amirleriyle beraber yürüttük. Beraber organizasyonunu yaptık. Bugün itibariyle bu festivalimiz başladı. Festivalde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve her zaman yanımızda olan bu tür etkinliklerin mimarı Ekrem Yavaş başkanıma mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karavan ile Yaylabayır'a gelen Şadi Altay'da, "Sındırgıya defalarca geldim. 11 yıldır da karavancıyım. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Gerçekten hoşumuza gitti. Hem karavancı arkadaşlar olarak hem bu ortam olarak hem bu insanların sıcak davranışı yani Sındırgı Belediyesine teşekkür ederiz. Yaylabayır Muhtarına da teşekkür ederiz. Yani halka da teşekkür ederiz. Çok sıcak insanları gördük. Çok yer gördük. Çoğu yer bu kadar sıcak olmaz" dedi.

Nuray Alkan'da "Biz İstanbul'dan geldik buraya, Burasını çok beğendik. 20 senedir her yeri geziyoruz. Bütün karavan kulüplerine, etkinliklerine katılıyoruz. Ama burası gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere oksijeniyle bir kere çok güzel çok doğal. İnsanlarınız çok saygı ve sevgi dolu. Hepimiz birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. ve belediyeniz çok güzel çalışıyor gerçekten. Her şey ile tek tek ilgileniyor. Suyumuza, tuvaletlerin temizliğine" şeklinde konuştu.

Yaylabayır, Balıkesir, Festival, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaylabayır kamp karavan ve Off-road festivali başladı - Son Dakika


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