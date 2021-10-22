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Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

22.10.2021 09:49
Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan gezmek için bölgeye gelen 3 arkadaşın içinde bulunduğu kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçları kara saplandığı yerden çekilerek çıkarılan 3 kişi kurtarıldı.


Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Çamlıhemşin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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