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Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı

07.10.2021 23:09

Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı Yaylalardan dönmeye başlayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerini kuraklık mutsuz etti Kuraklık küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de etkiledi Malatya'da ilkbaharda küçükbaş hayvanları ile yaylalara çıkan hayvan yetiştiricilerinin zorlu...

Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı

Yaylalardan dönmeye başlayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerini kuraklık mutsuz etti

Kuraklık küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de etkiledi

MALATYA - Malatya'da ilkbaharda küçükbaş hayvanları ile yaylalara çıkan hayvan yetiştiricilerinin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Yetiştiriciler, kurak geçen yaz mevsiminden dolayı hayvanların yeteri kadar besin tüketememesinden dert yanıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Fadıl yaylasına küçükbaş hayvan yetiştiricileri ilkbaharda çıkmıştılar. Yetiştiriciler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladılar. Yaz ve ilkbahar mevsiminin yağışsız geçmesinden dolayı meralarda bitkiler de yeteri kadar büyüyemedi ve hayvanlar yeterince beslenemedi. Dönüş yolculuğuna başlayan yetiştiriciler, kış öncesi kara kara hayvanları nasıl besleyeceklerini düşünüyor.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yayla sezonundan istediklerini bulamadıklarını belirterek "Bu sene Türkiye geneli bir kuraklık vardı. Kuraklıktan dolayı yaylalarda ot kalitesi düşük oldu ve erken kurudu. O sebepten ne doğru dürüst süt alınabildi, nede hayvanlar gelişebildi. Küresel anlamda bir sıkıntı var ama temennim bu senenin yağışlı olması. Yetiştiricilerimiz İlkbaharda yaylalara çıkıyorlar, 9.ayın sonu 10.ay gibide inmeye başlıyorlar. Burada çok soğuk olduğu için artık inişler başladı. Yetiştiriciler kendi köylerine, mezralarına ve mahallelerine dönmeye başladır. Rakımı düşük, soğuk olmayan yerlere inmeye birkaç gündür başladılar. Yetiştiricilerin gidişleri, gelişleri zorlu. Yol koşullarından dolayı baya sıkıntı yaşıyorlar. Bu süreçte birbirleri ile yardımlaşarak yolculuk yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Havaların soğuduğu için dönüş yolculuğuna başlayacaklarını dile getiren Mahmut Çat, "Benim yaşım 85. Yayladan dönüş zamanı geldi. Çat Mahallemizde su yok. Bu günlerde yola çıkacağız. Havalar soğudu için dönüyoruz, çadır yok" dedi.

"Otun olmadığından dolayı bu hayvanlar gelişemediler"

Atalar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bayram Yılmaz, meralarda yetişen otların yetersiz kalmasından dolayı hayvanların gelişemediklerini belirterek, "Fadıl yaylasına 4. ayda geldik. Şu an 10. aya girdik. Tekrar dönüş yapacağız çünkü burada hayvanların kalacak yerleri yok. Birde bu sene yağıştan dolayı çok fazla gelişmedi. Mecbur işte 1 ay sonra beslemek zorunda kalırız. Çünkü meralarımızda bu sene ot yok. Otun olmadığından dolayı bu hayvanlar gelişemediler ve bu hayvanların 1 ay sonra beslenmesi lazım. Çünkü kuzları oluyor. Bunlar 1.ayda doğurmaya başlayacaklar. Şu andan itibaren beslenmese olmuyor. Yem fiyatları da çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı
Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı
Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı
Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı

Yeşilyurt, İlkbahar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaylalarda otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika


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