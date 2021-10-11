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Yaylanın en güzel kavunları seçildi - Son Dakika

Yaylanın en güzel kavunları seçildi

11.10.2021 17:05
Yaylanın en güzel kavunları seçildi

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Narlı Kahvesinde yapılan geleneksel yayla etkinlerinde yaylanın en güzel kavunları seçildi.

Yarışmada yaylada yetiştirilmiş 25 kavun jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan, Yücel Güleç'in kavunu birinci, Halise Dural'ın kavunu ikinci, Mehmet Dural'ın kavunu üçüncü, Osman Alper'in kavunu ikinci ve Halil Taş'ın kavunu birinci seçildi.

Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesinde, Menteşe Belediyesi ve Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yayla etkinleri üretici kadınların sergisi, Menteşe Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ve Hamdi Demirtaş'ın türkü dinletisi ile başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yayla etkinlikleri ve kavun yarışmasına CHP Muğla Milletvekili Süleyman Ergin, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, yayla sakinleri ile Milas ve Bodrum'dan çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Karabağlar Yaylasını Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlü yayla kavunu ile ilgili coğrafi işaret alınması yönünde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 yıl içinde yayla kavununun coğrafi işaret alması için çaba göstereceğiz. Yaylamız çok değerli. Yaylamızı korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Yaylanın en güzel kavunları seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaylanın en güzel kavunları seçildi - Son Dakika


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