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Yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı'nda okurlarla bir araya gelecek - Son Dakika

Yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı'nda okurlarla bir araya gelecek

14.10.2021 14:11
Yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı'nda okurlarla bir araya gelecek

"Sıcak Kafa" ve "Kübra" adlı romanlarıyla tanınan yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı Karaköy Şubesi'nde kitaplarını imzalayacak.

"Sıcak Kafa" ve "Kübra" adlı romanlarıyla tanınan yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı Karaköy Şubesi'nde kitaplarını imzalayacak.

Kum'un "Sıcak Kafa" romanı aynı zamanda 2022 ocak ayında Netflix'te dizi olarak tüm dünyada gösterime girecek.

İkinci romanı "Kübra"nın televizyon hakları da uluslararası bir platform tarafından yakın zamanda satın alınan Afşin Kum, 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da okurlarıyla imza gününün yanı sıra söyleşi gerçekleştirecek.

Afşin Kum hakkında

İzmir'de 1972'de dünyaya gelen Kum, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği, Bilgi Üniversitesinde de sinema-televizyon öğrenimi gördü.

Kum, 1997'den bu yana çeşitli kurumlarda yazılımcı ve yönetici olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren Afili Filintalar sitesinde ve Ot dergisinde deneme ve öyküleri yayınlanan Kum, 50 Şahane Hikaye ve İstanbul 2099 öykü derlemelerine öyküleriyle katıldı.

2017'de GİO Ödülleri'nde "En İyi Roman" ödülüne değer görülen Kum, "Kübra" adlı kitabını geçen yıl şubat ayında okurlarla buluşturdu.

İstanbul, Karaköy, Netflix, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı'nda okurlarla bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Afşin Kum, İstanbul Kitapçısı'nda okurlarla bir araya gelecek - Son Dakika
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