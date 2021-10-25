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YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ - Son Dakika

YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ

25.10.2021 23:01

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale edilerek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup...

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale edilerek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. FETÖ'den tutuklu olan sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ile Yusuf Yiğit, bu duruşmada mahkeme salonuna getirildi.

Saat 09.30'da başlayan duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, avukatlar ve sanıklar katıldı. Daha önceki duruşmalara tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanan sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ile Yusuf Yiğit, bu duruşmada mahkeme salonuna getirildi.

Duruşmada, arama- kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderilen kaza kırım ekibindeki askerlerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin başında yer aldıkları video gösterildi. Daha sonra helikopterdeki cihazı söktüğü öne sürülen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık yapma' ile suçlanan sanıklardan Aydın Özsıcak, savunma yaptı. Özsıcak savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. İddianamede kendi lehine olan kısmına değinilmediğini belirten Özsıcak, "Kimsenin canına kastedecek bir insan değilim. Ne cihaz aldım ne bir cihaz götürdüm. Ben sadece inceledim" dedi.

UÇUM: 31 MART TARİHLİ FOTOĞRAFLARDA CİHAZLAR PANELDE

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık yapma' ile suçlanan sanıklardan Davut Uçum ise mahkemede gösterilen fotoğraflar üzerinden savunma yaptı. Uçum, fotoğraflara bakıldığında kendilerince helikopterden söküldüğü öne sürülen GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin panelin üzerinde olduğu, panelin helikopterden söküldükten sonraki fotoğraflarda da her iki cihazın da yine panelde görüldüğünü belirtti. Davut Uçum, savunmasının devamında 31 Mat 2009'da çekilmiş bir panel fotoğrafı göstererek, "Bu fotoğrafta da cihazların panelde olduğu açıkça görülüyor. Yani cihazları alan bizler değiliz" dedi.

Kaza Soruşturma Kurulu (KSK) üyelerinin dosyada olmasına bir anlam veremediğini, KSK heyetinin dokunulmazlığı olduğunu kaydeden Davut Uçum, avukatların 30 Mart 2009'da çekilen görüntülerde Aydın Özsıcak'ın tornavida ile helikopterin başında ne yaptığını sorması üzerine şunları söyledi:

"Eğer benim personelinden bir kişi sökmüş olsaydı en ağır şekilde cezasını keserdim hem de hukuk dışı bir şekilde. Volkan Sürmeli, Feridun Seren'in masasında o cihazları gördüğünü söyledi. Sökme işlemi yok. Tornavidasız yanıma gelen teknisyeni kovardım. O fotoğrafa göre böyle bir işlem yaptı diyemezsiniz. Aydın'ın bulunduğu yer motor bölümü."

Silahlı terör örgütüne üye olma ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık yapmakla suçlanan ve tapelerde 'Bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip. Biz de yaktık' şeklinde ifadeleri olduğunu öne sürülen Yusuf Yiğit ise 14-15 dakikalık konuşmanın sadece bir bölümünün cımbızlanarak alındığını, konuşmanın genelinde suç unsuru olmadığını belirtirken, kaza sonrası ne bölgeye geldiğini ne de diğer sanıkları tanıdığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

Silahlı terör örgütüne yardım etme, kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etmekle suçlanan Nedim Bakırhan ise 13 yıldır bitirilemeyen bir davanın adli bir yargılama olamayacağını, uzun süren yargılama nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek suçlamaları kabul etmeyip, beraatını talep etti.

AVUKATIN AĞBEYİNİN VEFATI NEDENİYLE DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan, duruşma başladıktan bir süre sonra Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'un ağabeyi Nuh Yavuz'un vefat haberi geldi. Yarın devam edecek olan duruşmaya katılan Yazıcıoğlu ailesinin diğer avukatları, iş yerinde arızalanan vincin tamiri sırasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nuh Yavuz'un cenazesine katılmaları gerektiğini ifade ederek, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 12 saat süren duruşma sonunda avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı 14 Şubat 2022 tarihine erteledi.

YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ
YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ
YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ
YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ
YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ
YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAZICIOĞLU DAVASINDA FETÖ'DEN TUTUKLU OLAN SANIKLAR, BU KEZ MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ - Son Dakika
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