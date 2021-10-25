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Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi - Son Dakika

Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi

25.10.2021 22:44
Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi

Son dakika haberi: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi Eski iki asker helikopterden parça söktüklerine dair iddiaları kabul etmedi Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin helikopter kazası ve olayla ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesinin...

Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi

Eski iki asker helikopterden parça söktüklerine dair iddiaları kabul etmedi

KAHRAMANMARAŞ - Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin helikopter kazası ve olayla ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesinin araştırılması için açılan 19 sanıklı davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada eski Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve eski Pilot Yarbay Davut Uçum, helikopterden parça söktüklerine dair iddiaları kabul etmedi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu, avukatları ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı. Duruşmada 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran darbeci askerlerin arasındaki eski Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve darbe girişimi akşamı 2 polisi şehit eden suikast timini taşıyan Pilot Yarbay Davut Uçum sanık olarak dinlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Astsubay Aydın Özsıcak ile eski Yarbay Davut Uçum hakkında helikopter kazasında Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden 5 kişi arasında bulunan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş tarafından 18 Temmuz 2016'da kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve helikopterden parça çalanlar arasında oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Eski Yarbay Davut Uçum ve Astsubay Aydın Özsıcak, yaptıkları savunmada Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 25 Mart 2009'da düştüğünü, kendilerinin ise 4 gün sonra 29 Mart'ta Genelkurmay tarafından yazılan emirle kaza kırım ekibi olarak gittiğini, helikopterden parça söktüklerine dair iddiaları kabul etmediklerini, bunun teknik olarak mümkün olmadığını, haklarında isnat edilen suçlamaların hiçbirisini kabul etmediklerini söylediler. Özsıcak, helikopterden parça sökmediğini ve incelerken görüntülendiği sözünü tekrar ederek, helikopterin o şartlarda uçmaması gerektiğini, büyük bir hata yapıldığını ifade etti. Diğer sanıklar da haklarında isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Yaklaşık 12 saat süren duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yazıcıoğlu'nun avukatlarından Kemal Yavuz'un ağabeyinin ölümü nedeniyle 14, 15, 16 Şubat 2022 tarihlerine ertelendi.

Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi
Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi
Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi
Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü, Muhsin Yazıcıoğlu, Astsubay, Aydın, 3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yazıcıoğlu davasında sanık iki eski asker dinlendi - Son Dakika
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