YEDAM'dan "Kumar Bağımlıları"na psikososyal destek - Son Dakika

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak ücretsiz destek alınabiliyor.

Kırıkkale YEDAM'ın Türkiye'deki 105 merkezden biri olduğunu belirten Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER , "Kırıkkale YEDAM'da bağımlılık konusunda ayaktan danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize danışmak için gelen tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda sorun yaşayan kişiler, tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek de veriyoruz. Psikososyal destek, bağımlılık tedavisinin önemli bir parçası. Bu şekilde sürecin başarısını yükseltiyoruz. Kırıkkale Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz "alkol – madde ve tütün bağımlılığı" alanından sonra "Kumar Bağımlılığı" alanında da danışmanlık hizmetine ve müracaatçı kabulüne başladığını bildirmek istiyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen başvurular kapsamındaki tüm süreçler gizlilik esasına göre yapılıyor. Arama aşamasından başlayarak, yüz yüze iletişim aşamasına kadar gerçekleştirilen görüşmeler tamamıyla ücretsiz olup, müracaatçıların bilgileri kimseyle hiçbir suretle paylaşılmazken, danışanın siciline işlenmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, YEDAM 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan veya Ovacık Mahallesi Şehit Hasan Akın Sokak No:12'de (Nur Camii Karşısı Eski AFAD binası)bulunan kurumuza başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler" dedi.