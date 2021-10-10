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Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika

Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor

10.10.2021 12:05

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin gelmesiyle sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin gelmesiyle sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu.

İsmini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller Milli Parkı, her mevsim doğaseverlere farklı güzellikler sunuyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehir arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin her tonuna sahip Yedigöller, büyüleyici güzelliği sayesinde özellikle sonbaharda iş ve büyük şehirlerin stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Burada gölleri, şelaleleri, dilek çeşmesini ve gülen kayaları gezen, balık tutan ziyaretçiler, tertemiz doğada keyifli vakit geçiriyor. Çadır ve karavan kampı da yapabilen tatilciler, Kapankaya seyir terasıyla doğal güzellikleri farklı bir açıdan görme fırsatı yakalıyor.

Her mevsim çok sayıda tatilciyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nı yılın ilk 9 ayında 94 bin kişi ziyaret etti.

"Tüm tedbirleri almış bulunmaktayız"

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, AA muhabirine, Yedigöller'in her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbaharı en iyi şekilde yaşamaya hazırlandığını söyledi.

Tedbirleri artırdıklarını vurgulayan Uysal, "Ziyaretçilerimizin otopark sorununu çözmeye çalıştık. Bu konuda bu sezon içerisinde bazı uygulamalarımız olacak. Gerek yaşadığımız pandemi süreci sebebiyle aldığımız tedbirler gerekse sahanın temizliği anlamında gereken tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Ziyaretçilerimizi geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de en iyi şekilde ağırlayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Uysal, Yedigöller'i bu yıl eylül sonuna kadar 94 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu rakamın yıl sonu 200 bini bulacağını ifade etti.

Yedigöller'in korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını aktaran Uysal, "Bu konuda ziyaretçilerin de üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Yedigöller'e gelirken bir korunan alanın içerisinde olduklarının bilincinde olmaları gerekir. Yedigöller'den giderken ayak izinden başka bir şey bırakmadan alandan ayrılmaları gerekir. Aynı hassasiyeti ziyaretçilerimizden de bekliyoruz." diye konuştu.

Uysal, milli park içerisine çadır kurmak isteyenlerin can güvenlikleri açısından kamp alanı dışına çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Ateş yakmak ve yemek ihtiyacını karşılamak için kullanmış oldukları sistemin yer ateşinden uzak olması gerekir. Yere temas etmeyen mangalların içerisinde olması gerekiyor. Mangal küllerinin de hiçbir suretle yere dökülmemesi gerekiyor. Bu doğaya ciddi zarar veriyor. Onlar için yapılmış özel çöp konteynerleri var. Mangal küllerini ona atmaları gerekir." uyarısında bulundu.

Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor
Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor
Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor
Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor
Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor

İstanbul, Ankara, Milli, Bolu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedigöller'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika
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