Yedikule Hisarı kültür ve sanatın merkezi olacak - Son Dakika

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Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sanat Sezonu açılış programı, dün tarihi Yedikule Hisarı'nda gerçekleşti. Yedikule Hisarı'nın yıllardır kapalı olduğunu ve belediye tarafından restore edildiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Hisar'ın bundan sonra nitelikli kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sanat Sezonu açılış programı gerçekleşti. Tarihi Yedikule Hisarı'ndaki programa; Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Pandemiden dolayı kültür-sanata uzun bir ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Turan, açılışı Anadolu için büyük önemi olan Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ayrıca Başkan Turan, 'Yedikule Hisarı bundan sonra inşallah bu tür nitelikli kültür ve sanat faaliyetlerinin İstanbul'daki önemli bir merkezi olacak. Fatih bölgesi, İstanbul'un merkezidir. Bundan sonra her mekanımızda ayrı ayrı kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirme kararı aldık' açıklamasını yaptı.

TARİHİ MİRASIN YÜZDE 40'I FATİH'TE

Kültür mekanlarından birinin de Yedikule Hisarı olduğunu belirten Başkan Turan; Davutpaşa Medresesi, Zeyrek bölgesinde bir mekan, Fatih Kültür Sanat Merkezi ve Fatih Sanat Akademisinde de faaliyet yapacaklarını duyurdu. Başkan Turan, 'İnsanlar Fatih'i sanat ve kültürle keşfedecek. Bunu sağlayacağız. Çünkü İstanbul'un tarihi mirasının yüzde 40'ı buradadır. İnşallah açılışımız hayırlara vesile olsun' dedi.

HEM MÜZE HEM DEFAALİYET ALANI OLACAK

Yedikule Hisarı'nın aynı zamanda müze olarak ziyaret edileceğini vurgulayan Başkan Turan, 'Nitelikli sanat ve kültür organizasyonları da burada yapılabilecek. Ama çok büyük organizasyonlar değil, belirli sayıdakiler olacak. Çünkü burası tarihi bölgedir. Ayrıca faaliyetler yıl boyunca devam edecek' şeklinde konuştu. Sanat galerisi ve kültür muhitleriyle farklı bir Fatih yaratacaklarını vurgulayan Başkan Turan, tüm Türkiye'yi ziyarete çağırdı.

KÜLTÜR VE SANATSIZ ŞEHİR OLMAZ

Kültürel mirasta en önemli noktanın tarihi eserler olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise bunların cami, mektep, medrese, çeşme gibi yerler olduğunu söyledi. Kültür Bakanlığının bu tarihi yerlerde restorasyon çalışmaları yaptığını ifade eden Demircan, Türkiye'nin tarihine güçlü şekilde sahip çıktığını vurguladı.

İnsan değerlerini aktarmanın sanat yoluyla gerçekleştiğini belirten Demircan, 'İnsan ruh, beden ve akıldır. Toplum da şehirdir. Şehir hayatında yaşıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize, kültür diyoruz ve yaşam tarzımızda ürettiğimiz her yenilikçi düşünce ve ortaya koyduğumuz modasından, tekstiline evdeki yemek alışkanlıklarımıza kadar hepsine de sanat diyoruz. O halde toplum şehirdedir ve kültürsüz sanatsız olmaz' diye konuştu.

İnsanların pandemiden dolayı kültürel ve sanatsal etkinliklere hasret kaldığını belirten Demircan, Fatih Belediyesi'ne kültür ve sanata bulunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.