Yedisu horoz kuru fasulyesine gelen tescil üretimi artırdı - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve bu yıl tescillenen Yedisu horoz kuru fasulyesinde yaşanan rekolte artışı üreticinin yüzünü güldürdü.

Haziran ayında ata tohumlarından ekimi yapılan, Perisu Çayı'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulyenin, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu bu yıl mart ayında coğrafi işaret alarak tescillenmesinin ardından üretim alanı 200 dekardan 350 dekara yükseldi.

Asırlık ata tohumundan üretilen, yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyede yaklaşık 4 ay süren emeğin ardından hasada başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, tescilin ardından, bölgede üretiminin artması ve pazar ağı oluşturulması adına yürüttüğü çalışmalar ve üreticiye sunduğu yüzde 75 hibe ile tohum desteği sonuç verdi.

Horoz çeşidi kuru fasulyenin üretim alanının genişlemesinin yanı sıra geçen yıla oranla rekoltesinde yüzde 50'nin üzerinde artış sağlandı.

Boş kalan arazilerde horoz kuru fasulyesi üretilecek

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, AA muhabirine, horoz kuru fasulyesine coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin hem üreticilere hem de tüketicilere büyük avantajlar sağladığını söyledi.

Devletin de bu noktada üreticileri teşvik ettiğini dile getiren Kaya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarıyla da bölgede üretimin artış gösterdiğini belirtti.

Kaya, beklentilerinin üretimin sürdürülmesi olduğuna işaret ederek, "Pazar bu anlamda açıldı. Çiftçilerimizle toplantılar yapıyor, neler yapılabileceğini konuşuyoruz. Kooperatifleşme ve paketleme tesisi anlamında Bakanlığa sunduğumuz projelerimiz var. Dolayısıyla güzel günler bölgeyi bekliyor diyebilirim." dedi.

Üreticilerin hem tohum anlamında teşvik edildiğini hem de bölgede yaklaşık 10 bin dekar alanda kapalı sulama sistemine geçildiğini dile getiren Kaya, ovada boş kalan arazilerde horoz kuru fasulyesi üretileceğini bildirdi.

Kaya, bu fasulye çeşidinin bölgede üretilen tarım ürünlerinin başında geldiğine dikkati çekti.

"Toptan pazarlama konusunda görüşmelerimiz sürüyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay da ilde 200 dekar olan üretim alanının bu yıl 350 dekara yükseldiğini belirterek, pazar sorunu kalmadığını aktardı.

"Ürünümüz iyi fiyata pazarda alıcı buluyor. Toptan pazarlama konusunda firmalarla, büyük marketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bunu daha da çeşitlendirerek, üreticimizin ürününü en iyi fiyattan elden çıkarmalarını planlıyoruz." diyen Kıtay, çiftçilere 2022'de hasat harman makinesi, eleme makinesi ve tohum desteği verilmesi için hazırladıkları projeyi Bakanlığa sunduklarını ifade etti.

"Geçen yıl bir, bu yıl iki tarlada ekim yaptım"

10 yıl önce Aydın'dan köyüne dönen ve çiftçilik yapan Cemal Su, horoz çeşidi kuru fasulyenin geçmişinin 100 yıla dayandığını anlatarak hala aynı tohumla üretim yaptıklarını belirtti.

Toprak yapısı, suyun ısısı ve iklimin fasulyenin kalitesini artırdığını dile getiren Su, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinin sunduğu destekle üretim yaptıklarını kaydetti.

Su, "Daha önce pazarlama sorunumuz vardı, bu sene bu sorunu yaşamayacağız. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Geçen yıl yaklaşık 30 ton üretmiştik. Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla üretimi yaklaşık 80 tona çıkarmayı düşünüyoruz. Geçen yıl bir, bu yıl ise iki tarlada ekim yaptım." şeklinde konuştu.