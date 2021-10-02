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YEE'nin Bosna Hersek'te "Çevrimiçi Türkçe Konuşma Kulübü"nü tamamlayanlara sertifika - Son Dakika

YEE'nin Bosna Hersek'te "Çevrimiçi Türkçe Konuşma Kulübü"nü tamamlayanlara sertifika

02.10.2021 18:53
YEE'nin Bosna Hersek'te

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelinde düzenlenen "Çevrimiçi Türkçe Konuşma Kulübü" etkinliğini başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikaları takdim edildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelinde düzenlenen "Çevrimiçi Türkçe Konuşma Kulübü" etkinliğini başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikaları takdim edildi.

"Tercihim Türkçe" projesi kapsamında YEE Mostar tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 191 kişi arasında başarılı olan isimlere tablet bilgisayar da hediye edildi.

YEE Mostar Müdürü Yunus Dilber, başkent Saraybosna'da düzenlenen törende yaptığı açıklamada, yapılan sınavlar neticesinde öğrencilere çeşitli hediyeler verildiğini belirterek öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun etkinliği başarıyla tamamladığını söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İkinci Katibi Burcu Cura da dil öğrenmenin önemine işaret ederek "İnsan dil öğrendikçe, yeni kültürlere aşina oldukça daha farklı anılar biriktiriyor." dedi.

Yunus Emre, Saraybosna, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEE'nin Bosna Hersek'te 'Çevrimiçi Türkçe Konuşma Kulübü'nü tamamlayanlara sertifika - Son Dakika


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