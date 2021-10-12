YEKDER yeni eğitim dönemini açtı - Son Dakika

Çocuk, genç, yetişkin ve eğitimcilere yönelik eğitim programları ve modelleme çalışmaları gerçekleştiren Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), yeni eğitim dönemini Dr. İbrahim Zeyd Gerçik'in, "İnsana Tutunmak" başlıklı konferansı ile açtı.

YEKDER'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Salonunda gerçekleştirilen konferansa İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve YEKDER Başkanı Hüseyin Türkan, akademisyenler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta konuşan Dr. İbrahim Zeyd Gerçik, insanın umudunun yine insan olduğunu söyledi.

Konuşmasında insan ilişkilerine değinen Gerçik, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanın ışığı, insana yol gösterir. Çünkü insan paylaştıkça, engelleri kaldırdıkça, insan olur. Fark edilmeye ihtiyacı olanın güvene ihtiyacı vardır. Güveni olan kişi fark edilmeye çalışmaz. İman, Allah'a güvenmektir. Peki, ilişkilerde güven nasıl inşa edilir? Güven olmadığı zaman bağışıklık zayıflar. Güven bir omurgadır. Güveni olan insan, dik insandır; eğilip bükülmez. Güvenin birinci adımı dürüstlüktür, ikinci adımı samimiyettir, üçüncü adımı yeterlilik; dördüncü adımı ise tutarlılıktır. Kendimize güvenemediğimiz için ilişkilerde de o güveni oluşturamıyoruz. Sistemlere, değerlere, kişilere bağlanamıyoruz; güven bu yüzden düşüktür."

Program, YEKDER Başkanı Hüseyin Türkan'ın, Dr. Gerçik'e hediye takdimi ile sona erdi.