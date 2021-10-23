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YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU - Son Dakika

YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU

23.10.2021 11:05

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 73 yaşındaki Erdinç Temel, yemek borusundaki 15 santimetrelik tümörden endoskopik yöntemle kurtuldu.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 73 yaşındaki Erdinç Temel, yemek borusundaki 15 santimetrelik tümörden endoskopik yöntemle kurtuldu. Göğüs kafesi açılmadan ve yemek borusu kesilmeden gerçekleştirilen kapalı ameliyat sonrasında Temel, ileri yaşına rağmen iki gün içinde sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan ve uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan 73 yaşındaki Erdinç Temel'in mide spazmı nedeniyle başvurduğu hastanede yemek borusunda 15 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi. Başvurduğu hastanede doktorlar, daha önce iki kez mide ameliyatı olan Temel'in ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir ameliyat olmasının oldukça riskli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Temel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin sonucunda ameliyata alınan Temel'in yemek borusundaki tümör, yaklaşık 2 saatlik operasyonun sonunda temizlendi. Göğüs kafesi açılmadan ve yemek borusu kesilmeden gerçekleştirilen kapalı ameliyat sonrasında Temel, ileri yaşına rağmen iki gün içinde sağlığına kavuştu.

'ŞAŞIRDIM KALDIM, OLACAK İŞ DEĞİL'

Babasının şikayetlerinin bir süredir devam ettiğini anlatan Gülten Temizyürek, "Bir türlü tanı konulamadı. İlk önce özel bir muayenehanesi olan bir profesör ile görüştük. Babamın bu yaşta ameliyat olmasının çok büyük bir risk olduğunu anlattı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Burada endoskopik yöntemle ameliyat edildi. Babam hiçbir şekilde yataklara düşmeden bu hastalıktan kurtuldu. Babam iki kere çok ağır ameliyat geçirdi. Midesinde artık ameliyat olacak yer kalmamıştı. Operasyon sonrasında 3 gün hastanede kaldı. Bütün gece uyumadım. Babamın ne halde olduğunu merak ettim. Sabah uyandığımda babamı aradım, 'Dükkandayım' dedi. Şaşırdım kaldım. Olacak iş değil bu. Bana, çok iyi olduğunu söyledi. Tekrar kontrol için hastaneye gittik.

Doktoru, bize 6 ay sonra tekrar görüşeceğimizi söylüyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet" dedi.

"TÜMÖRÜ KAZIYARAK TEMİZLEDİK"

Ameliyatını gerçekleştiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Süleyman Günay, "Hastamıza daha önce dış merkezli bir endoskopik yapılmış. Yemek borusunda bir lezyon görülmüş ve bunun üzerine biyopsi yapılmış. Biyopsi sonucu tam karar verilemeyince bizim hastaneye yönlendirilmiş. Biz ise yemek borusunda yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda bir tümör tespit ettik. Bu tümörü endoskopik olarak çıkarmaya karar verdik. Tamamen endoskopik bir işlemle yaklaşık 2 saat içinde yemek borusunun içindeki tümörü kazıyarak çıkardık. Böylece hastanın yemek borusu kesilmemiş oldu" diye konuştu.

"GÖĞÜS KAFESİ AÇILACAK VE YEMEK BORUSU KESİLECEKTİ"

Ameliyatın önemine dikkat çeken Uzmanı Dr. Süleyman Günay, "Çok kıymetli bir ameliyat oldu çünkü hasta klasik yöntemle ameliyat edilseydi bu yaşında büyük bir ameliyat geçirmiş olacaktı. Göğüs kafesi açılacak ve yemek borusu kesilecekti. Bugün hastamızın kontrolünü yaptık. Bütün yemek borusunu çepeçevre kazımamıza rağmen önemli bir komplikasyonla karşılaşmadık. Şu anda hastamız yemek yiyebiliyor" dedi.

Hasta Erdinç Temel ise, "Restoran işletiyorum. Pandeminin başında çok stresli günler geçirdim. Bu strese bağlı olarak önce mide spazmı ardından da mide kanaması geçirdim. Yutkunurken yemek borumda ağrı hissetmeye başladım. En sonunda hastaneye gittim. Orada hastalığım ortaya çıktı. Yemek sorumdaki tümör kazındı. Çok şükür şimdi çok iyi ve sağlıklıyım" dedi.

YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU
YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU
YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU
YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yemek Tarifi, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: YEMEK BORUSUNDAKİ 15 SANTİMETRELİK TÜMÖRDEN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KURTULDU - Son Dakika
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