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Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor - Son Dakika

Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor

02.11.2021 05:02
Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor

Ülkedeki 6 siyasi parti, Marib'deki gelişmelerde yaşanan başarısızlıktan dolayı, hükümeti ve Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyonunu ağır bir şekilde eleştirdi.

Ülkedeki 6 siyasi parti, Marib'deki gelişmelerde yaşanan başarısızlıktan dolayı, hükümeti ve Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyonunu ağır bir şekilde eleştirdi.

Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Nasırcı Birlik Örgütü, Arap Sosyalist Baas Partisi, Selefi Reşad Partisi ortak açıklama yaptı.

Hükümet ve Arap koalisyonunun suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meşru hükümet, askeri, ekonomik, siyasi ve medya gibi çeşitli alanlardaki sorumluluğunda başarısız olmuştur. Bu durum, Husilerin darbeyle oluşan hakimiyetlerine son vermek ve cumhuriyeti yeniden geri kazanmak hedefiyle çalışan direnişe olumsuz yansımaktadır."

Açıklamada partilerin, Arap koalisyonunun kendilerine verilen görevi yerine getirirken ortaya koyduğu kötü idare ve gösterdiği kötü performansı şaşkınlıkla izlediği belirtildi.

Marib'de hayati öneme sahip ulusal bir savaşta gösterdiği başarısızlıktan dolayı meşru yönetimi kınayan siyasi partiler, bu durumdan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun hükümette olduğunu bildirdi.

Hükümetin kuruluşuna katkı veren ve Arap koalisyonuyla sıkı ilişkileri olan söz konusu siyasi partiler ilk kez böyle bir tavır sergiliyor.

Hizb-i İslami Partisi, Yemen, Marib, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor - Son Dakika
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