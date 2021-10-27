Yemen'de Husiler bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib iline bağlı El-Cevbe ilçesinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Husilere ait silahlı güçlerin Cevbe ilçesinde kontrolü sağladığı belirtildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Husi yanlısı aktivistlerin Twitter hesaplarında yayınladıkları fotoğraflarda Husilere ait silahlı kişiler ilçe merkezindeki hükümet binalarının önlerinde görülüyor.

Hükümetten ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.