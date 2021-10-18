Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Yemenliler, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Hadramevt'in Terim kasabasındaki tarihi camilerden El-Mihdar'da sabah düzenlenen kandil programında Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, salavat getirilip dualar edildi. Etkinlik sırasında ayrıca camide tütsüler yakıldı, kahve dağıtımı yapıldı.

Mevlit Kandili programına kentin tanınan alimlerinden El-Habib Ömer bin Hafiz'in yanı sıra eğitim için ülkede bulunan yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı.

Terim ilçesindeki diğer camilerde de benzer kandil programları düzenlendi.

Kentteki kutlamalara katılmak üzere İbb kentinden gelen Muhammed el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili'nin önemine işaret ederek, "Kandil, savaşın getirdiği ayrılık ve fitneye rağmen Yemenlileri bir araya topluyor." dedi.

Suriye uyruklu Yusuf Muhammed de tarihi El-Mihdar Camisi'nde bu yıl 7. kez kandil programına katıldığını belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Endülüslü Salah Abdulfettah da "İlim öğrenmek için Terim'e geldik. Mevlit Kandili'ni burada idrak etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir Müslüman olarak Rasulullah'ın sünnetine uymaktan başka mutlu edecek yol bilmiyorum. Bu güzel ruhani havayı teneffüs etmekten mahrum kalmamak için Yemen'den ayrılmak da istemiyorum." diye konuştu.

Yemen'de Mevlit Kandili kutlamaları rebiulevvel ayı boyunca devam ediyor.

Terim kasabası, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından 2010 yılında İslam Kültür Başkenti seçilmişti.