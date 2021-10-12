Yemen'deki BAE destekli gruba "Aden'de 400 kişiyi alıkoyduğu" suçlaması - Son Dakika

Yemen'de bir insan hakları derneği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyini (GGK) Aden'de yaşanan son çatışmalar sırasında 400 kişiyi alıkoymakla suçladı.

Aden'deki "Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği" konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Aden'in Krater ilçesinde GGK'ye bağlı gruplar arasında yaşanan olaylarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Keyfi olarak alıkonulan bu kişilerin hayatından ve güvenliğinden GGK'ye bağlı Hizam el-Emni güçlerinin sorumlu olduğu vurgulanırken, tüm insan hakları kuruluşlarına alıkonulan bu kişilerin ailelerine geri dönebilmesi için "çaba sarf etmeleri" çağrısında bulunuldu.

GGK'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

GGK'ye bağlı güçler arasındaki çatışma

Daha önce GGK'ye bağlı olan İmam en-Nubi liderliğindeki silahlı grubun Konseyden ayrılmasının ardından, GGK içindeki taraflar arasında çatışmalar çıkmıştı.

Nubi'ye bağlı silahlı bir grup, 2 Ekim'de kendilerine mensup bir kişinin serbest bırakılması için Aden'in Krater ilçesindeki bir polis merkezine baskın düzenlemişti.

Baskının ardından Nubi'ye mensup silahlı grup ile GGK güçleri arasında çatışma yaşanmıştır.

Çatışmalarda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, Hizam Emni güçlerinin Aden komutanı Tuğgeneral Celal er-Rabi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Taraflar arasındaki çatışmalarda ayrıca Nubi'nin kardeşi Avad en-Nubi'nin de öldüğü aktarılmıştı.