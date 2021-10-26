Yemen'deki BAE güçleri Şebve ilinde konuşlu bulunduğu karargahtan çekildi - Son Dakika

Yemen'in doğusundaki Şebve ilinde yer alan El-Alem Karargahı'nda konuşlu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin bölgeden çekildiği bildirildi.

Şebve'deki valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, El-Alem Karargahı'ndaki bu çekilme Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunda Yemen hükümeti ile BAE güçleri arasında varılan anlaşmanın uygulanması çerçevesinde gerçekleşti.

Söz konusu BAE güçlerinin, ülkeden ayrılmak üzere Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Vedia Sınır Kapısı'na yöneldiği kaydedildi.

Şebve'de yer alan Balhaf Petrol Tesisindeki BAE güçlerinin de birkaç gün içinde bölgeden ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Şebve makamları, El-Alem Karargahı ile Balhaf Petrol Tesisini ele geçiren BAE güçlerini, tesisten petrol ihracatını engellemek ve ülkedeki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden olmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine hükümete bağlı güçler, temmuz ayında Balhaf Petrol Tesisi ile El-Alem Karargahı'nı kuşatarak BAE güçlerinden bölgeyi terk etmesini istemişti.

Suudi Arabistan'ın duruma müdahale etmesiyle taraflar arasında bir çatışma patlak vermeden BAE güçlerinin üç ay sonunda (ekim ayında) bölgeden ayrılmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Ağustos 2019'dan bu yana Aden'de, GGK'ye bağlı ancak kendi aralarında anlaşmazlık bulunan silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.