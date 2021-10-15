Yemen'deki Husiler, kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ilinin El-Abdiyye ilçesine 3 haftadan fazla uyguladığı kuşatmanın ardından ilçe merkezini ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, bugün Abdiyye ilçesindeki hükümet güçlerine ve onları destekleyen aşiret mensubu silahlı gruplara yoğun saldırı düzenledi.

Husiler, yoğun saldırıların ardından Abdiyye'nin merkezinin yanı sıra ilçedeki birçok bölgede kontrolü sağladı.

Kaynaklar, Husiler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğunu belirtirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Üç haftadır Husilerin saldırılarına maruz kalan Abdiyye ilçesi dün "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı 13 Ekim'e yaptığı açıklamasında Husilerin son üç haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.