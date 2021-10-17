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Yemen'deki Husiler: Marib ve Şebva'da 5 ilçede kontrolü sağladık - Son Dakika

Yemen'deki Husiler: Marib ve Şebva'da 5 ilçede kontrolü sağladık

17.10.2021 17:04
Yemen'deki Husiler: Marib ve Şebva'da 5 ilçede kontrolü sağladık

Yemen'deki Husiler, Marib ve Şebva'da 5 ilçenin tamamını 2 ilçenin ise bir kısmını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Marib ve Şebva'da 5 ilçenin tamamını 2 ilçenin ise bir kısmını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Marib ve Şebva'daki operasyonların başarıyla tam hedefine ulaştığını" söyledi.

Şebva'ya bağlı Asilan, Beyhan ve Ayn ilçeleri ile Marib'e bağlı Harib ve Abdiyye ilçelerinde kontrolün sağlandığını aktaran Seri, Marib'in Cebel Murad ve Cevbe ilçelerinin bir kısmının da ele geçirildiğini ifade etti.

Ele geçirdikleri bölgelerin 3 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kapsadığına işaret eden Seri, çatışmalarda Yemen hükümetine bağlı yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, yaralandığını ve alıkonulduğunu ileri sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini bildirmişti.

Abdiyye'deki çatışmalarda Islah Partisi İlçe Başkanı öldü

Öte yandan Marib'in Abdiyye ilçesindeki çatışmalarda Islah Partisi İlçe Başkanı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki Islah Partisi Milletvekili Muhammed el-Hazmi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marib'in Abdiyye ilçesindeki Islah Partisi İlçe Başkanı Şeyh Avad Nakir, İran destekli Husi milislerle çatışırken şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümetinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Islah Partisi, Hisarcık, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Marib ve Şebva'da 5 ilçede kontrolü sağladık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler: Marib ve Şebva'da 5 ilçede kontrolü sağladık - Son Dakika
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