Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'a ait bir casus uçağı düşürdük - Son Dakika

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'a ait bir casus uçağı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde bu ülkeye ait bir casus uçağı düşürdüklerini iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesinde bu ülkeye ait bir casus uçağı düşürdüklerini iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yaptı. Seri, kendilerine ait "hava kuvvetlerinin", Cizan cephesinde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir casus uçağını düşürdüğünü ileri sürdü. Söz konusu uçağın Cizan bölgesinde "düşmanca" faaliyetler yürüttüğü sırada düşürüldüğünü aktaran Seri, uçağın enkazına ilişkin görüntülerin önümüzdeki saatlerde paylaşılacağını kaydetti. Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Açıklamada, Abha Havalimanı'na gönderilen İHA'nın Suudi Arabistan savunması tarafından imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve havalimanında hasar oluştuğu ifade edilmişti. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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