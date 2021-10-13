Yemen'deki Husilerin üç haftadır Marib'e düzenlediği saldırılarda 9 sivil öldü - Son Dakika

Yemen'in Marib vilayetinde İran destekli Husilerin son üç haftadır düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğü, 123 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, İran destekli Husilerin özellikle Marib'in Abdiya ilçesinde gerçekleştirdiği saldırılar ve hak ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Abdiya ilçesinde Husilerin haftalardır süren saldırıları nedeniyle tıbbi hizmetlerde büyük eksiklik olduğu ve bir insanlık trajedisi yaşandığı ifade edildi.

Husilerin sivil halkın yaşadığı yerleşim bölgelerine rastgele şekilde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtilen raporda, son üç haftada düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 38'i kadın ve 15'i çocuk olmak üzere 123 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Raporda ayrıca söz konusu saldırılarda 400 ev ile 182 mezarın zarar gördüğü, çok sayıda binek hayvanının telef olduğu ve 6 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiya ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiya ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını teyit etmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.