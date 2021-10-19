Yemen'in farklı bölgelerinde yüzbinlerce kişi Mevlid Kandili için bir araya geldi - Son Dakika

Uzun yıllardır büyük krizlerle boğuşan Yemen'in birçok ilinde yüzbinlerce kişi, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandilini kutladı.

Meşru hükümet karşıtı Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'nın El-Sebin Meydanı'nda büyük bir merkezde bir araya gelen Yemenliler, yeşil bayraklar ve Mevlit Kandilinin önemini ifade eden pankartlar taşıdı.

İran destekli Husilerin lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, meydanda kurulan dev ekranlardan verilen konuşmasında, İslam alemini, kandili kutlamaya çağırarak, Arap koalisyonu güçlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Sana'nın kuzeyinde erkekler için düzenlenen programa katılım yüksek oldu.

Erhab bölgesinde düzenlenen programa iki oğluyla katılan Abdullah el-Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu ifade ederek, "Her yıl programlara katılarak çocuklarımıza da Peygamber Efendimizin sevgisini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Başkentin güneyindeki Devrim Stadyumunda kadınlar için Yemenli kadın örgütleri tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif programı da yoğun ilgi gördü.

Mevlid Kandilinin ayrıca Sada, Hacce, Hudeyde, Zimar, İb, Amran, Mahvit, Cevf ve Beyda kentlerinde de yoğun ilgiyle idrak edildiği bildirildi.

Husilere bağlı makamlar kandil münasebetiyle 761 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.