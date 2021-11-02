Yemen'in Hadramevt ilinde yerli ve yabancıların uğrak mekanı: Tarihi "Hanzal Çarşısı" - Son Dakika

Yemen'in Hadramevt ilinin merkezi Seyun kentinde bulunan ve kentin dokusuna uygun şekilde restore edilen tarihi "Hanzal Çarşısı" yerli ve yabancıların uğrak mekanlarının başında geliyor.

Tarihi çarşı adını, Seyun'da üretilen meşhur Ebu Cehil kapuzunun çekirdeğinden alıyor. "Hanzal" ya da "Ez-Zaka" adı verilen bu çekirdek, Yemen'de aile ve dost sohbetlerinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olarak biliniyor.

Yüzölçümü bakımından Yemen'in en büyük ili olan Hadremevt'in tarihi çarşılarından "Hanzal" ya da önceki adıyla "Kasbel"in geçmişi yaklaşık yüz yıl öncesine dayanıyor.

Seyun Sarayı'nın hemen yanı başında tarihi bir çarşı

Hanzal Çarşısı, dört girişi bulunan ve dünyanın en büyük kerpiç yapılarından biri olan Seyun Sarayı'nın hemen yanı başında yer alıyor. Çarşıda, başta hanzal olmak üzere her türlü kuruyemişin yanı sıra hurma, tatlı, hediyelik eşya, kına, buhur ve Yemenlilerin "dünyanın en iyilerinden" olduğunu iddia ettikleri "Düan balı" satılıyor.

Başta Hadramevt olmak üzere Yemen'in önemli tarihi mekanlarından Hanzal Çarşısı, daha önce büyük bir gecekondu ve düzensizlik yığını arasında iken 2018'in başlarında restore edildikten sonra kent sakinleri ve yabancıları kendine cezbeden bir mekan haline geldi.

On yıllardır bu çarşıda çalışan elli yaşlarındaki Abdullah Abdun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hanzal adı verilen çekirdeğin bu çarşının en popüler ürünü olduğu olduğunu söyledi.

Çarşının, Hadramevt'in en eski yapılarından biri olduğunu ifade eden Abdun, 2018 yılında tarihi dokuya uygun bir şekilde gerçekleştirilen restorasyon sonrası buranın çok daha güzel bir mekana dönüştüğünü dile getirdi.

Tarihi dokusuyla öne çıkıyor

Çarşı, Hadramevt ve Yemen'in birçok noktasından gelen müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi tarihi dokusuyla da turistik ve manevi bir destinasyonu temsil ediyor.

Hanzal Çarşısı'nın müdavimlerinden üniversite öğrencisi Ömer Ahmed, haftalık ihtiyacı olan tatlı ve kuruyemişleri almak için buraya geldiğini söyledi.

Ahmed, burada Yemen'in farklı güzelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Çarşının, konumu itibarıyla ayrıca bir cazibe merkezi olduğuna işaret eden Ahmed, Hadramevt'ten geçen medeniyetlerin izini taşıyan Seyun Sarayı'nın yanında yer almasının Hanzal Çarşısı için bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.