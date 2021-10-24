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Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü - Son Dakika

Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü

24.10.2021 11:41
Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü

Yemen'in kuzeyindeki Zemar kentine balistik füze düşmesi sonucu sivil ölümleri ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor.

Yemen'in kuzeyindeki Zemar kentine balistik füze düşmesi sonucu sivil ölümleri ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor.

Husilerin kontrolünde bulunan Zemar kenti sakinlerinden alınan bilgiye göre, Necde Mahallesi'ne sabah saatlerinde balistik füze düştü.

Ambulansların olay yerine gittiği, füze düşmesi nedeniyle ölen ve yaralananların bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre de balistik füze, Husilerin, Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelere füze fırlattığı noktalardan olan askeri polis eğitim merkezinin yakınına düştü.

Füzenin, fırlatma işleminin başarısız olması nedeniyle "hata" sonucu Necde Mahallesi'ne düştüğü yorumları yapıldı.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'in Zemar kentinde bir mahalleye balistik füze düştü - Son Dakika
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