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Yemen Merkez Bankası, Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal etti - Son Dakika

Yemen Merkez Bankası, Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal etti

17.10.2021 00:14
Yemen Merkez Bankası, Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal etti

Yemen Merkez Bankası, geçici başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

Yemen Merkez Bankası, geçici başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarındaki spekülasyonları sona erdirmek için Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatı iptal edildi." denildi.

Diğer döviz bürolarının, ruhsatları iptal edilen bu kuruluşlarla işlem yapmasının yasaklandığını kaydedilen açıklamada, "Merkez Bankası'nın talimatlarına uyulması ve döviz kurunda spekülasyon oluşturacak ve piyasanın istikrarını sarsacak eylem ve uygulamalardan kaçınılması" gerektiği vurgulandı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor bir düşüş yaşıyor. Ülkede bugün itibariyle 1 ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde 1 dolar 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.

Merkez Bankası, dolar, Yemen, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Merkez Bankası, Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal etti - Son Dakika


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