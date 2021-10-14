Yemenli 38 milletvekili Cumhurbaşkanı Hadi'den Stockholm Anlaşması'nın iptalini istedi - Son Dakika

Yemen'de bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den 3 yıl önce Husiler ile imzalanan Stockholm Anlaşması'nın iptal edilmesini talep etti.

Milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı'na gönderilen 38 imzalı ortak açıklamada, Hadi'ye, ordu güçlerine "Hudeyde'nin geri kalanını kurtarma ve başkent Sana yeniden kontrol altına alınana kadar diğer kentlerdeki cepheleri de harekete geçirme" yönünde çağrıda bulunuldu.

Husi milislerin, anlaşmaya yönelik tüm taahhütlerini reddetmesi, şehirleri ve yerleşim yerlerini bombalamaya devam etmesi nedeniyle Stockholm Anlaşması'nın iptal edilmesinin talep edildiği açıklamada, "Husilerin uzlaşmazlığına karşı askeri kararlılıkla darbeyi bitirmekten başka seçenek olmadığı" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Hadi'den ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.