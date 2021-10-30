Yeni AKM, 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu (2) - Son Dakika

Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sanatçı Mustafa Keser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur. İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar." dedi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, İstanbul'un merkezinde AKM'nin yeniden sanatla buluşmasının heyecan verici olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak."

Sanatçı Elif Buse Doğan "Uzun zaman sonra Cumhurbaşkanımızın siparişiyle bir opera izleyeceğiz. Bu gece burada olmak gerçekten çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

İş insanı Adnan Polat, AKM'nin çocukluğundan beri uğrak noktalarından biri olduğuna işaret ederek, "Sanat ve kültürün olmadığı bir ülkede kalkınmanın olması mümkün değil. En son teknolojilerle donatılmış bir mekan oldu." diye konuştu.

"En büyük arzum, burada sahneye çıkmak"

Oyuncu Buket Dereoğlu, AKM'nin sanatın kalbi olduğunu ifade ederek, en büyük arzusunun burada sahneye çıkmak olduğunu söyledi.

Oyuncu Özgür Özgülgün, "Çocukluğum, buradaki oyunları seyrederek burada geçti. 13 yıl sonra 29 Ekim'de açılışında burada olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Nedim Saban, "Bugünü gördüğüm için çok mutluyum. Burada çocuk oyunu izlemiştim, o günlerime döndüm." sözleriyle duygularını ifade etti.

Sanatçı Serpil Temur, AKM'nin 1969'daki ilk açılışında kendisinin sahnede olduğunu belirterek, "Sadece açılış için Adana'dan geliyorum. O kadar mutluyum ki geceden beri uyuyamıyorum. Burası bizim evimiz, bütün gençliğimin geçtiği bir yer." diye konuştu.

"Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum"

İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, "Bizim için büyük sevinç, tarihi bir gün. Bu yeni bina tekrar ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sinem Öztürk, "Dış cephesinin eskiye uygun kalması mimari olarak beni de çok mutlu etti. İçerisine girince bambaşka bir dünya. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Yapımcı Mustafa Uslu, AKM'nin ilham veren bir mekan olduğuna dikkati çekerek, kalıpçısından demircisinden çırağına, kalfasına, ustasına, mimarına, mühendisine herkese teşekkür etti.

Sanatçı Yavuz Bingöl, değerlendirmesinde "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür Bakanımıza, bütün çalışan ekibe, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli güzel bir yer oldu. Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"O dönemde burayla ilgili çok büyük mücadele vermiştik. O zaman ki bazı sendikalar, unsurlar yapılmasını engellemişti. Dolayısıyla uzun bir zaman kaybettik. Ama bugün muhteşem bir eser ortaya çıktı. Mimari açıdan da bir mühendis olarak da söylüyorum. Buranın yıkılıp yeniden yapılması en doğru olanıydı. Çok kaliteli bir eser ortaya çıktı."

Dünden bugüne Atatürk Kültür Merkezi

İstanbul'un ikonik mimariye sahip yapılarından AKM'nin açılışı sırasında binanın dış cephesine uygulanan skymapping gösterisi, töreni dışarıdan takip eden İstanbulluları büyüledi.

1946 yılında opera binası olarak temeli atılan yapı, 1969 yılında tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan bina, 1970 yılında çıkan yangında hasır gördü. Tadilatın ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.

Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösteren AKM'de 2000'li yıllarda restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Temeli 2019 yılında atılan yeni AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasıyla karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı birebir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdivenin de aslına sadık kalındı. Yenilenen AKM'nin girişinde yer alan çelik konstrüksiyonlu dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Kürenin içerisindeyse dev bir opera salonu bulunuyor.

2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip salonda sahne mekaniği ve sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı. Yeni AKM'nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı.

AKM'de 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor. İkinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

"Sinan" operası hakkında

AKM'nin açılışında dünya prömiyerini yapan "Sinan" operasını Hasan Uçarsu besteledi. Librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı opera, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Şef Gürer Aykal'ın orkestrasını yönettiği "Sinan" operası, 1538'de Mimar Sinan'ın Prut Nehri üzerine inşa ettiği köprü ile Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmesiyle başlıyor. Operada, Sinan ve Kanuni arasında gelişen dostluk ile Mimar Sinan'ın eserlerinin öyküsü sahneye yansıtılıyor.