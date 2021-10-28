Yeni aldığı otomobiliyle dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıt Caddesi ve Firuze Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 AFV 089 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak önce takla attı ardından da yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada sürücüsü S.T., otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan S.T.'nin kaza yaptığı otomobili bir ay önce aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)